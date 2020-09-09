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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد شحنة المساعدات الإغاثية في السودان (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، شحنة المساعدات الإغاثية التي تم إرسالها إلى دولة السودان الشقيقة، فقد تم إرسالها لمرافقة الزيارة وقبل الزيارة بيوم على متن طائرة عسكرية من خلال الجسر الجوي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورًا من تفقد الوزيرة داخل مخازن وزارة الصحة السودانية بدولة السودان.
والشحنة تشمل 24 طنًا من (الأدوية، والمحاليل الطبية، والمستلزمات الجراحية)، لدعم متضرري السيول في الدولة الشقيقة.
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