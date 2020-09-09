شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الإسكندرية يقود «أنت أقوى من المخدرات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأربعاء، المبادرة الأولى التي ينظمها القطاع بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعى للتوعية، ضد مخاطر الإدمان والتعاطي، تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات».

وبدأت المبادرة أولى فعالياتها ميدايناً للتوعية بخطورة الإدمان، حيث قام أعضاء المبادرة بزيارة ميدانية إلى منطقة بشائر الخير ٣، ولقاء الأهالي والعاملين بالمنطقة لتوعيتهم بمخاطر الإدمان وكيفية التغلب عليها وإيجاد بدائل ثقافية ورياضية لإخراج طاقتهم فيها وكذلك كيفية التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان.

وأكد نائب رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، أن «الإدمان والتعاطي خاصة بين الشباب أصبح يمثل خطورة كبيرة ليس على الشخص المدمن فقط ولكن يمتد التأثير على باقي افراد اسرته، مما يهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي، لذا تبذل الجامعة جهد كبير في التعريف بمخاطر التعاطي وإدمان المخدرات من خلال ندوات توعوية ومحاضرات تثقيفية للحد من انتشاره».

"أنت أقوى من المخدرات" تبدأ أولى فعالياتها للتوعية بـ"بشائر الخير 3"

"أنت أقوى من المخدرات" تبدأ أولى فعالياتها للتوعية بـ"بشائر الخير 3"

"أنت أقوى من المخدرات" تبدأ أولى فعالياتها للتوعية بـ"بشائر الخير 3"

"أنت أقوى من المخدرات" تبدأ أولى فعالياتها للتوعية بـ"بشائر الخير 3"

"أنت أقوى من المخدرات" تبدأ أولى فعالياتها للتوعية بـ"بشائر الخير 3"