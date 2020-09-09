شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يهنئ أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيدها القومي الموافق اليوم التاسع من سبتمبر، والذي يوافق ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة مركز الزقازيق، أمام الخديوي توفيق في ساحة عابدين، مطالباً بالحرية وحقوق الشعب، ليخلد التاريخ يوماً يرمز للعزة والكرامة والمطالبة بالحقوق والحريات، وتتخذه المحافظة عيداً قومياً لها.
كما هنأ المحافظ القيادات البرلمانية والأمنية، والتنفيذية بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي، داعياً المولي عز وجل أن يديم على أبناء الشرقية دوام التوفيق، والمزيد من التقدم والإزدهار وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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