شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع ثاني أيام الإعادة في «انتخابات الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت الجولة الثانية منها في الداخل، أمس الثلاثاء، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانعقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومى 11 و12 أغسطس الماضى، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام بعض اللجان منذ انطلاق الجولة الأولى للانتخابات.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات في الدوائر التي تشهد جولة إعادة على مقاعد الفردي.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها في المحافظات التي تشهد جولة إعادة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «زووم».