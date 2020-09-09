شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يفتتح مركز خدمات «محرم بك» التمويني المتطور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأربعاء، مركز خدمات محرم بك التمويني المتطور الذي يخدم قطاع كبير من المواطنين مجانًا ويشمل منطقة العطارين ومنطقة محرم بك ومنطقة أبيس.
يأتي ذلك عقب افتتاح 7 مراكز تموينية متطورة الفترة الماضية بكافة أنحاء المحافظة بديلا عن 14 مكتب تمويني قديم كمرحلة أولى من أصل 25 مكتبًا تموينيًا قديم وذلك ضمن خطة الدولة في التحول الرقمي، وميكنة القطاعات الحكومية.
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