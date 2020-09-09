شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: نسعى لجذب السياح للمحميات الطبيعية ذات التراث الثقافي المتميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، اهتمام الوزارة لإطلاق حملة «Eco Egypt» لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ورفع الوعى البيئي لدى المواطنين.

وقالت «فؤاد» خلال الاجتماع الذي عقده مع وزير الإعلام بمقر وزارة الإعلام، الأربعاء، إن الحملة تسعى لدعم السياحة البيئية، وتشجيع المواطنين على زيارة المحميات الطبيعية المليئة بالمناظر الخلابة والحيوانات والطيور والغطاء النباتى المتميز، والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين لتلك المحميات الذين هم حماة وحراس للتراث البيئى والثقافى لتلك المناطق، مشيرة إلى أن تلك الحملة ستساهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية لأنها ستسلط الضوء على المناطق الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها مصر التي قد لا يعرفها الكثيرون، كما أنها ستفتح المجال أمام السائحين المهتمين بالسياحة البيئية لزيارة أماكن جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الجهود المبذولة في حماية وتطوير البنية الأساسية للمحميات الطبيعية باعتبارها من كنوز مصر، مؤكدة على دعم القيادة السياسية لملف البيئة الذي أصبح مرتبطاً بجهود الاستثمار والتنمية المستدامة.