شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء البيئة والإعلام والسياحة يطلقون حملة بيئية لدعم المحميات الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن استعداد وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام لإطلاق حملة بيئية جديدة تحت عنوان «Eco Egypt» لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الطرفان بمقر وزارة الدولة للإعلام، والذى تم خلاله بحث سبل التعاون بين الوزراتين في مجال رفع الوعى البيئى، حيث تم خلال الاجتماع تبادل الرؤى المختلفة حول أفضل السبل للترويج للسياحة البيئية، كما استعرض الاجتماع عدد من المحميات والأماكن الطبيعية الفريدة لاختيار الأنسب منها للاستعداد لبدء إطلاق الحملة البيئية الجديدة.

وأكدت وزيرة البيئة على اهتمام الوزارة بإطلاق تلك الحملة التي تسعى لدعم السياحة البيئية، وتشجيع المواطنين على زيارة المحميات الطبيعية المليئة بالمناظر الخلابة والحيوانات والطيور والغطاء النباتى المتميز، والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين لتلك المحميات الذين هم حماة وحراس للتراث البيئى والثقافى لتلك المناطق.