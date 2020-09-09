شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بكين حول اكتشاف "سقارة": سياح الصين سيسعدون بزيارتها بعد أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشانج، إن شهر سبتمبر يشهد أحداث مهمة، مهنئا مصر على الاكتشاف الأثرى المتمثل في عدد من التوابيت فى سقارة، معتبرا أنه أحدث دليل على مدى غنى الحضارة المصرية، مؤكدا أن السياح الصينيين سيكونون سعداء بزيارة مصر بعد انتهاء أزمة كورونا للاستمتاع بهذه الاكتشافات وبالعراقة المصرية.

وأضاف في المؤتمر الـ12 حول تطورات فيروس كورونا أن اليوم السادس من شهر سبتمبر صادف الذكرى السنوية الـ75 لانتصار الحرب الصينية ضد العدوان الياباني، قائلا إن الصين قدمت مساهمات كبيرة لتحقيق الانتصار في الحرب العالمية الثانية ضد الفاشية، وحرب المقاومة الشعبية ضد اليابان.

وألقى الضوء على "إعلان القاهرة" من فندق "مينا هاوس" الذي ينصّ على إلزام اليابان بإعادة كل الأراضي الصينية التي اغتصبتها واحتلّتها إلى الصين بدون شروط، وقال إن مؤتمر القاهرة، الذي عُقد في فندق مينا هاوس في نوفمبر 1943، يُعدّ حدثا رئيسيا ومَعْلَما تاريخيا في الحرب العالمية ضدّ الفاشية.

Advertisements

وتابع السفير ليتشانج إن حرب المقاومة الشعبية قدمت تضحيات كبيرة ضد العدوان الياباني، حيث أسفرت عن 35 مليون قتيل وجريح، مشيرا إلى أن انتصار الصين ضد الفاشية ليست فقط انتصار للصين وإنما للعالم لأن بكين نهضت وركزت على النهوض والتنمية ذات الخصائص الصينية.

وقال إن الشعب الصينى لن يسمح بالمساس بحقوقه فى التنمية والتعاون مع الشعوب الأخرى لحماية ثمار الانتصار على الفاشية.

وقال نائب السفير الصينى إن السلطات الصينية لم تسجل أي إصابات محلية في البر الرئيسى، وإنما إصابات مستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن الصين لديها 100 معمل لإجراء ألاف الاختبارات اليومية التي تصل إلى 700 ألف اختبار في اليوم، لضمان السيطرة على الوباء.

وعن الاقتصاد، قال إن الاقتصاد الصينى يتمتع بمرونة كبيرة وتمكن من التعافى من أزمة كورونا. وأشار إلى أن حركة المواصلات عادت إلى طبيعتها، بينما عاد الطلاب إلى المدارس في الأول من سبتمبر حيث تطبق تلك المدارس إجراءات شديدة للوقاية من فيروس كورونا.