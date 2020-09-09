شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس امتحانات الثانوية العامة: نسبة نجاح الدور الثانى تجاوزت 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم اعتماد نتيجة الدور الثانى الثانوية 2020، اليوم الأربعاء، موضحا أن نسبة النجاح تخطت الـ 90%.

وينشر ”الخليج 365” النتيجة الكاملة فور اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الموقع الرسمى بعد حصول الجريدة على حق نشر نتيجة الثانوية العامة الدورين الأول والثانى.