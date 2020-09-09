شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس امتحانات الثانوية العامة: نسبة نجاح الدور الثانى تجاوزت 90% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم اعتماد نتيجة الدور الثانى الثانوية 2020، اليوم الأربعاء، موضحا أن نسبة النجاح تخطت الـ 90%.
وينشر ”الخليج 365” النتيجة الكاملة فور اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الموقع الرسمى بعد حصول الجريدة على حق نشر نتيجة الثانوية العامة الدورين الأول والثانى.
وذكرت مصادر مسئولة، أن هناك بعض الطلبة استفادوا من درجات الرأفة أثناء عملية التصحيح، لافتة إلى أن من قرر تأجيل امتحاناته للعام الدراسى المقبل لظروف قهرية فلن يحسب له هذا العام 2019،2020، ضمن سنوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة والتى كفلها القانون وحددها بـ4 سنوات، مضيفة أن الامتحانات مرت بظروف استثنائية وهى جائحة كورونا ومن ثم لن يحتسب هذا العام ضمن سنوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة لمن قام بتأجيل دخول الامتحانات.
وتابعت المصادر، أن من قرر تأجيل الامتحانات للعام المقبل سيؤدى الامتحانات ورقيا، ولكن وفق أسئلة تقيس الفهم والاستذكار ووفق نظام التقييم الجديد الذى تم تطبيقه على سنوات النقل فى المرحلة الثانوية.
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