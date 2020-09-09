شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطريق الدائرى الآن.. كثافات مرورية مرتفعة من الكورنيش حتى الأوتوستراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستعرض برنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية " القناة الاولي " بالتلفزيون المصري الحالة المرورية الصباحية اليوم، الأربعاء، على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة على الطريق الدائري من كورنيش النيل وحتى طريق الأوتوستراد، في القادم من المنيب وحتى مناطق المعادي.

كما ظهرت كثافات مرورية على الطريق من أعلى مناطق الأوتوستراد وحتى مناطق دار السلام في القادم من القطامية باتجاه المنيب.

ويشهد الطريق بطء في الحركة المرورية على مناطق كفر غطاطي بالاتجاهين، وبطء في الحركة المرورية على مناطق الكونيسة في القادم من وصلة المريوطية باتجاه المنيب.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة على محور ٢٦ يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري بالاتجاه القادم من كرداسة وناهيا باتجاه ميدان لبنان.

Advertisements

وتستقر الحركة المرورية على محور روض الفرج، ومحور الضبعة، والطريق الدائري الإقليمي بالاتجاهين.

كما تستقر الحالة على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي.

وتشهد طرق الكريمات الصحراوي الشرقي، وأسيوط الغربي، وقنا - سفاجا، وطرق البحر الأحمر استقرارا تاما في الحالة المرورية.