شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رحلات أسبوعيا لكل شركة.. سفير مصر بروسيا يكشف تفاصيل استئناف الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا إن الإعلان عن استئناف الطيران بين مصر وروسيا، يعنى أن مصر أصبحت الدولة الخامسة التى تستئنف روسيا الطيران معها، وستكون ثانى أعلى تدفق للطيران بعد جائحة كورونا بواقع 3 رحلات فى الأسبوع لكل شركة.

وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أن مصر ستكون واحدة من أهم المقاصد المحدودة للسائح الروسى، وهو ما سيؤثر على حركة السياحة بمصر، وسيمثل فرصة للترويج لمقاصد سياحية لم تكن الهدف الرئيس للسياحة الروسية مثل المزارات الثقافية، وبخاصة أن مصر تتمتع بتنوع شديد فى هذا المجال.

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وتابع أن حركة الطيران تبدأ فى العودة إلى مسارها الطبيعى، بعدما نظمت مصر أكثر من 12 رحلة جوية إلى روسيا لجلب العالقين، مضيفا "عودة الطيران بين البلدين تعكس تميز العلاقات بينهما وأولوية مصر، بعدما جرى تكثيف الاتصالات خلال الفترة الماضية لاستعادة الرحلات الجوية".

وأردف أن شركة مصر للطيران ستبدأ تسيير رحلاتها إلى روسيا خلال أيام، كما أن رحلة اليوم وهى أول رحلة طيران بين البلدين بيعت مقاعدها بالكامل وهو ما يعكس حجم الإقبال والرغبة لدى السائح الروسى.

ومن جانب آخر قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، إن هناك تراجعا للإصابات بفيروس كورونا فى موسكو، مشيرا إلى أن مصر تمثل ثانى أعلى تدفق للطيران بعد فترة توقف كبيرة بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه خلال الـ20 عاما الماضية، كان هناك كثافة كبيرة للسياحة الروسية فى مصر، خاصة فى السياحة الشاطئية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة" الذى يذاع على قناة المحور، أن هناك 6 رحلات أسبوعيا ستأتى من روسيا إلى مصر، موضحا أن فحوصات فيروس كورونا لن يمثل أى عائق فى تدفق الرحلات.