شكرا لقرائتكم خبر عن فتح أبواب اللجان فى جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ بــ14 محافظة لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح الآن اللجان الانتخابية أبوابها في الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال المقترعين، لليوم الثانى على التوالي، للإدلاء بأصواتهم، فى عمليات الاقتراع فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى الداخل، لحسم 26 مقعدًا بالنظام الفردى بين 52 مرشحا فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول الذى شهد إقبالا من الناخبين على مقار الاقتراع، بأول أيام جولة الإعادة للمشاركة في هذا العرس الانتخابي، والتأكيد على المشاركة الفعالة فى إتمام هذا الاستحقاق الدستورى ضمن خارطة الطريق.

يأتي ذلك وسط انتشار أمنى مكثف من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، واستعدادات قصوى لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لتوفير المناخ الآمن والمناسب وسبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم مع الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظا على المواطنين من بينها التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.

ويخوض جولة الإعادة 52 مرشحا على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.

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وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة عقب انتهاء الاقتراع والفرز فى موعد أقصاه 16 سبتمبر الجارى.