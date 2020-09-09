شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت الدولة فى مواجهة الأمراض المزمنة لخفض الوفيات؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل الأمراض المزمنة سببا في الوفيات بنسبة تصل إلى أكثر من 80 % وهو ما دفع القيادة السياسية إلى إطلاق حزمة مبادرات قومية بهدف السيطرة على الوفيات خاصة في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى توفير ما ينفق على العلاج الناتج عن مضاعفات هذا المرض.

”الخليج 365” يستعرض فيديو عن آليات الدولة لمواجهة الوفيات من الأمراض المزمنة ومواجهة مضاعفاتها.