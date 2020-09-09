أخبار مصر | اتفاق وزراء البيئة والسياحة والإعلام على إطلاق حملة بيئية لدعم المحميات الطبيعية والسياحة البيئية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتفاق وزراء البيئة والسياحة والإعلام على إطلاق حملة بيئية لدعم المحميات الطبيعية والسياحة البيئية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والأستاذ أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام عن استعداد وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام، لإطلاق حملة بيئية جديدة تحت عنوان "Eco Egypt" لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده الطرفان بمقر وزارة الدولة للإعلام، والذى تم خلاله بحث سبل التعاون بين الوزراتين فى مجال رفع الوعى البيئى، حيث تم خلال الإجتماع تبادل الرؤى المختلفة حول أفضل السبل للترويج للسياحة البيئية، كما استعرض الإجتماع عدد من المحميات والأماكن الطبيعية الفريدة لإختيار الأنسب منها للاستعداد لبدء إطلاق الحملة البيئية الجديدة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اهتمام الوزارة بإطلاق تلك الحملة التى تسعى لدعم السياحة البيئية، و تشجيع المواطنين على زيارة المحميات الطبيعية المليئة بالمناظر الخلابة والحيوانات والطيور والغطاء النباتى المتميز، والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين لتلك المحميات الذين هم حماة وحراس للتراث البيئى والثقافى لتلك المناطق.

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وأوضحت فؤاد أن تلك الحملة ستساهم فى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية لأنها ستسلط الضوء على المناطق الطبيعية الفريدة التى تتمتع بها مصر التى قد لايعرفها الكثيرون، كما انها ستفتح المجال أمام السائحين المهتمين بالسياحة البيئية لزيارة أماكن جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة.

و أشارت وزيرة البيئة الى الجهود المبذولة في حماية وتطوير البنية الأساسية للمحميات الطبيعية بإعتبارها من كنوز مصر، مؤكدة على دعم القيادة السياسية لملف البيئة الذي أصبح مرتبطاً بجهود الاستثمار والتنمية المستدامة.

كما أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام على ضرورة الاستمرار في توصيل الرسائل الإعلامية التي تعمل على رفع درجة الوعي بالقضايا البيئية المختلفة لدى كافة أطياف الشعب وفي مختلف الأماكن، ومن ضمنها الرسائل المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية المحميات الطبيعية وأهميتها لما لها من منافع بيئية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف هيكل أن وزارة الدولة للإعلام تسعى دائما للتعاون مع الوزارات المختلفة من أجل التوعية بقضايا التنمية المستدامة في مختلف وسائل الإعلام، مع حرصها الدائم على تبسيط لغة الحوار البيئي في الإعلام للوصول لكافة فئات المجتمع.