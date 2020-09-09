أخبار مصر | بينهم 3 من ذوي القدرات.. تعيين 358 شابا في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بينهم 3 من ذوي القدرات.. تعيين 358 شابا في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية 358 شابًا، منهم 3 شباب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 1836 شابًا.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من نمر ضامن مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال أغسطس الماضي تلقت المديرية 13 شكاوى مطالب عمالية، تم تحويل 4 منها للمحكمة العمالية وتسوية 2 شكوى أخرى، و7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بعقد ندوتين توعية عمالية في كلًا من شركتي "جى بى تك" و"فيرتكال جينز" لصناعة الملابس الجاهزة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات طبقًا لما تضمنه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 82 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 143 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

سعفان: بدء رعاية 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية بزيارة مدينة العلمين الجديدة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا وتأمينا، وإطمئن على العاملين بمواقع العمل والإنتاج بالمشروعات الكبرى، حيث كان في استقباله المهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والتنفيذيين والفنيين.

وقال سعفان، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكافة الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، يجرى حاليا وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال المشروعات الكبري، مشيرا إلي أننا بدأنا بمدينة العلمين التي يعمل بها ما يقرب من 60 ألف عامل غير منتظم، مؤكدا أنه في أوائل العام المقبل سيكون هناك منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة.

وأوضح وزير القوي العاملة أنه تم البدء لرعاية هذه الفئة من قبل فريق عمل من وزارتي القوي العاملة والداخلية، وجهاز المدينة، حيث تم إجراء اختبارات قياس مستوي المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة من قبل مهندسي المواقع، وتم تخصيص 3 كرفانات الأول خاص بإصدار شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، والثاني خاص بتسجيل استمارات البطاقات، والثالث خاص بمصلحة الأحوال المدنية لمراجعة الاستمارات وتصوير العامل الذي أنهى قياس مستوى مهارته.

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وقال الوزير: إن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة تيسيرًا على هذه الفئة، وتوفيرا للوقت والجهد، مشيرًا إلي أنه يعقب ذلك استخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التي يعملون عليها فعليا، من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل في اليوم التالي.

وشدد الوزير على أن الرعاية الاجتماعية والصحية التي ستقدم لهذه الفئة لن تتم إلا إذا حصلت على بطاقات رقم قومى مثبت عليها المهن التي يعملون بها كعمالة غير منتظمة، وذلك حفاظا على الخدمات والدعم التي تقدمها الدولة وضمان وصولها لمستحقيها.

فى جولته قام الوزير بالتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، منعا لانتشار فيروس كورونا في أثناء عملية تقديم الخدمة، وسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى، والعمل على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من تقديم هذه الخدمة لكافة العمالة غير المنتظمة الموجودة بالمشروع.

وتابع الوزير الخطة التي يتم بها العمل بالمنظومة من عدد الحالات المسجلة يوميًا فى المواقع المختلفة، والأوقات اللازمة لتسجيل كافة الأعداد، كما اطمئن على النظم الإلكترونية التي يتم العمل بها ضمن المنظومة، وضمان عدم انقطاعها أو حدوث مشكلات بها.

وأوضح الوزير أن العمالة غير المنتظمة فى قطاع التشييد والبناء أعدادهم كثيرة بمختلف المهن في القطاع، مؤكدا ضرورة العمل على رعاية تلك الفئة والانطلاق من هذا المجال إلى مجال آخر بداية لرعايتهم، بالتعاون مع كافة الجهات المختصة، مؤكدا ضرورة عمل مكتب عمل داخل منطقة العلمين الجديدة لرعاية العاملين فى تلك المنطقة وتيسيرا على العمال الموجودين لتقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

وكان الوزير قد شكل لجنة من الإدارات المركزية من وزارة القوى العاملة شملت التدريب المهني، والتشغيل وسوق العمل، والعمالة غير المنتظمة، فضلا عن مديريتي القوي العاملة بمحافظتي الإسكندرية ومطروح للبدء في رعاية العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لتوفير الحماية التأمينية والرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة.

وعقدت اللجنة اجتماع تنسيقي مع جميع الشركات بقاعة الاجتماعات بمدينة العلمين الجديدة بحضور رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، ومحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب، ومصطفى عيادة مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة،حيث تم مناقشة إجراءات الرعاية للعمالة غير المنتظمة، وإصدار بطاقات الرقم القومي بالمهن الجديدة للعمالة المسجلة بهذه الشركات، وذلك بالتعاون مع الشركات المنفذة للمشروعات الكبرى بمدينة العلمين الجديدة تحت إشراف وزارتي القوي العاملة والداخلية "مصلحة الأحوال المدنية".

وفي ختام جولة الوزير وجه الشكر لجميع الجهات التي قامت بالتعاون مع وزارة القوي العاملة في رعاية العمالة غير المنتظمة متمنيا التوفيق لهم على الجهد الذي قاموا به خلال اليومين الماضيين لبدء رعاية هذه الفئة من العمالة، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة يومية لتنفيذ خطة الرعاية.