أخبار مصر | عاجل.. "الرياضة" تحيل ملف اتحاد الكرة إلى النائب العام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الرياضة" تحيل ملف اتحاد الكرة إلى النائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى النائب العام وذلك في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك في ضوء استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة في مختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.