أخبار مصر | لجان الانتخابات تستقبل المواطنين فى ثاني أيام الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر لجان الانتخابات تستقبل المواطنين فى ثاني أيام الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال المقترعين، لليوم الثانى على التوالي، للإدلاء بأصواتهم، فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وانطلقت الثلاثاء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في محافظة قنا، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الإعادة على المقاعد الفردية من الانتخابات، والتي تستمر الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، ويشهد محيط لجان الانتخابات إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن، وذلك لتأمين سير العملية الانتخابية والناخبين.

حيث قامت الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أي مواقف طارئة أو محتملة.