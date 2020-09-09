شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواد خام مغشوشة داخل مصنع مواسير خام في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط 38 طن «كربونات كالسيوم ومواد خام ومستلزمات إنتاج ومجهولة المصدر و30 متر مواسير مياه بلاستيكية منتج نهائى مدون عليها علامة تجارية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة مالك مصنع لإنتاج مواسير المياه البلاستيكية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة سرس الليان بمحافظة المنوفية تم النحقظ على الكميات المضبوطة وأخطرت النيابة للتحقيق.
ومن جانبه، أكد عاطف الجمال وكيل تموين المنوفية أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومى لضبط المتلاعبين.
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