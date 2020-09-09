شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الكنيسة على «السوشيال ميديا».. البابا يناقش الخريطة الإعلامية بمصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس «لقاء الميديا الثاني»، بمشاركة ممثلي مجلة الكرازة الناطقة باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، والقنوات القبطية الأربعة أغابى وC.T.V وMEsat وكوجي إلى جانب المركز الإعلامي، والذي استمر لمدة يومين في وادى النطرون.

وذكرت الكنيسة أن اللقاء الذي عقد في قاعة اجتماعات المكتبة البابوية في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، جاء بعنوان «إعلام الكنيسة والعمل معًا»، حيث طرح خلاله عدة موضوعات تمثل قضايا جوهرية في إطار العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام الحديثة والعمل الرعوي، والتي تشهد نموًا متزايدًا، من بينها موضوعات «كيف نقدم الكنيسة على السوشيال ميديا»، «منصات السوشيال ميديا (إيجابيات وسلبيات)، و»الخريطة الإعلامية في مصر وموقع الكنيسة فيها«.

كما تم تقديم تصور لاستراتيجية التربية الإعلامية من خلال السوشيال ميديا لمختلف فئات الشعب من أبناء الكنيسة القبطية.

وقدم الأنبا بولا مطران طنطا ومنسق اللقاء تقريرًا عن اللقاء الأول الذي أقيم الشهر الماضي.

وناقش الحضور أيضًا خلال اللقاء مسودة اللائحة الأساسية الخاصة بالهيئة الاعلامية الكنسية الجاري العمل على إنشائها حاليًا كمظلة تعمل من خلالها كافة الكيانات والنوافذ الإعلامية الكنسية.

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