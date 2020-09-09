شكرا لقرائتكم خبر عن «العلوم التطبيقية والتنمية المستدامة».. مؤتمر علمي في علوم بنها نهاية الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية العلوم بجامعة بنها مؤتمرها السنوي عن العلوم التطبيقية والتنمية المستدامة تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة في الفترة من 27-28 سبتمبر 2020بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة في ضوء مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجال العلوم التطبيقية وتوظيفة نحو التنمية المستدامة

قال الدكتورناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث ان المؤتمر يتم تنظيمة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المناسبة من حيث الاعداد المشاركة والتي ستكون قاصرة هذا العام على المشاركين بابحاث والمتحدثين الرئيسين فقط موضحا انة سيتم بث فاعليات المؤتمر على قناة اليوتيوب الخاصة بالجامعة لجميع المهتمين بمحاور المؤتمر مشيرا ان المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين المشاركين وعرض احدث الابحاث العلمية التطبيقية والتي تحقق اهداف التنمية المستدامة

واضاف الدكتور لطفي ابو سالم عميد كلية العلوم بان محاور المؤتمر هذا العام تشمل الكمياء التطبيقية ،وعلوم الارض، والمياة ،والعلوم البيولوجية ،والبيئة ،وعلوم المواد النانومترية، والفيزياء التطبيقية، وعلوم الفضاء

واشارابوسالم ان المؤتمر يشارك فية 8 متحدثين رئيسين بالاضافة لاستعراض 30 ورقة علمية في المجلات المختلفة للمؤتمر