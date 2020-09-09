شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 54 مخالفة تموينية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبط فريق الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين في المنيا، 54 مخالفة تموينية متنوعة . تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بضبط 54 مخالفة تموينية منها 41 مخالفة للمخابز البلدية (خبز ناقص الوزن – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – عدم وجود ميزان) بالإضافة لتحرير 13 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادة صحية). الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 54 مخالفة تموينية بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.