شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكندرية بلا بلاستيك».. مبادرة للجامعة لتنظيف وتطهير 61 شاطئًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجرى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الاسكندرية، انهاء الخطوات العملية لبدء تنفيذ مقترح قدمه الدكتور خليل اسحاق خليل وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الاسكندرية، يقضى بتنظيف وتطهير كافة الشواطئ المجانية، الموجودة في الثغر والبالغ عددها 61 شاطئاً وازالة كافة انواع البلاستيك، نظراً لخطورتها على الصحة العامة وتلوث المياه البحر.

وقال «خليل»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه قدم المقترح في البداية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتمت مناقشته في اجتماع برئاسة الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة، وتمت الموافقة عليه ليأخذ منحى التنفيذ الفعلى والتطبيق على الأرض بآليات وأطر عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية من بينها المحافظة وشركة نهضة مصر المنوط بها نظافة المدينة .

وأوضح «خليل»، أن الفكرة التي تحولت إلى مبادرة بعد اعتمادها تقضي بتنظيف وتطهير الشواطئ من جميع انواع البلاستيك، مشيراً إلى أن البلاستيك بكل انواعه يساهم في تلوث مياة البحر، فضلاً عن توعية المواطنين بخطورة استخدام البلاستيك والاستغناء عنه وعن بدائله على الاطلاق لتصبح اسكندرية بلا بلاستيك أسوة بمدينة دهب.

وأشار إلى أنه سيتم تقسيم الشواطئ على كليات ومعاهد الجامعة بالكامل والبالغ عددها 23 كلية ومعهد، بحيث كل كلية ومعهد يكون مسؤول عن عدد معين من الشواطئ ليقوم من خلال 50 طالب وطالبة يختارهم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كل كلية بتنظيف وتطهير الشواطئ من جميع انواع البلاستيك، فضلاً عن التوعية بخطورة البلاستيك والمواد البديلة خاصة وان مدينة دهب لا تستخدم أكياس بلاستيك .

ولفت إلى أنه تم البدء بتوعية المراكز التجارية والسلاسل الكبيرة لاقناعهم بضرورة الاستغناء عن اكياس البلاستيك في عرض بضائعهم للجمهور لقيادة الحملة بالتعاون مع الجامعة .

Advertisements