شكرا لقرائتكم خبر عن نص قرار محافظ القليوبية بتخفيض قيمة التصالح للمتر المربع 10% (الأسعار والتفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريده الرسميه قرار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رقم 668 لسنة 2020، بشأن تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار الواردة بالقرار 784 لسنة 2019 بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها.

وتضمن القرار أنه بعد الإطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشلأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح وتقنين الأوضاع في بعض الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظة رقم 784 لسنة 2019، وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 528 لسنة 2019.

وشملت المادة الأولى تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار الواردة بالقرار 784 لسنة 2019 بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها، على أن يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للعزب التي تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% من قيمة الصالح للمتر المربع لهذه المدن على النحو المبين بالقرار رقم 784 لسنة 2019، على أل يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيها بعد تطبيق البند السابق بالقرار، وتضمنت المادة الثاني أن ينشر القرار بالجريدة الرسمية للدولة.