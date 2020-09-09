شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف: غرف عمليات لمتابعة انتخابات الإعادة في الشيوخ ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، انطلاق عملية التصويت في بداية اليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل 481 مركز انتخابي يضم 532 لجنة فرعية، التي فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، حيث يستمر الاقتراع حتى التاسعة مساء، ويبلغ عدد الناخبين مليون و875 ألف مواطنا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة، وذلك في حضور، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعميد حسام حمودة السكرتير العام المساعد

واطمأن المحافظ على تكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أوتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

وكان المحافظ قد أصدر تعليمات للجهات المعنية بمراجعة وتجهيز المقار الانتخابية والبدء فوراً في أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا والانتهاء من تجهيز غرف العمليات الفرعية لربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لتذليل أي عقبات في إطار الإستعدادات النهائية لإجراء الإنتخابات، وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل المقار الانتخابية وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجنان الفرعية وتحديد علامات للمواطنين مع مراعاة المسافات البينية،فضلاً عن تشكيل لجان للإشراف والمرور اليومي على المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات والتأكد من جاهزيتها تماما لخروج الانتخابات بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وعظمة شعبها.