شكرا لقرائتكم خبر عن أول إصابة بفيروس كورونا في شمال سيناء بعد إعلان خلو المحافظة من الوباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد خلوها من الإصابات لمدة 5 أيام متتالية، مع زيادة حالات الشفاء، حيث أعلنت مديرية الصحة عن تسجيل حالة اصابة بعد خلو المحافظة من الاصابات لمدة 5 أيام.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة بلغ 112 حالة إيجابية، كما ازدادت حالات الشفاء بواقع حالتين لتصل إلى 370 حالة من المحجوزة بالمستشفيات والمعزولة منزليًا، إلى جانب 25 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، ووجود حالة واحدة تحت الحجز بالمستشفيات، إلى جانب 38 حالة عزل منزلي.