شكرا لقرائتكم خبر عن لجان القليوبية تفتح أبوابها في اليوم الثاني لإعادة انتخابات الشيوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتح 532 مركزا انتخابيا على مستوى محافظة القليوبية و689 لجنة فرعية ولجنة عامة بمدينة بنها لليوم الثاني لاستقبال 3 ملايين و255 ألف ناخب لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وشهدت اللجان انتشارا أمنيا مكثفا لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية كما شهدت اللجان متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وتابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة بحضور اللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة والمهندس على أبوعقيل السكرتير العام المساعد.

وأكد الهجان أن اليوم الأول من الإعادة مر بسلام ولم يتم رصد أي شكوى أو مشكلة واجهت المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

وناشد المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم اليوم، النزول إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري نظرًا لما سيمثله مجلس الشيوخ من أهمية بالغة في إثراء الحياة السياسية بمصر واستكمال مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة في الفترة الحالية.

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فتح اللجان فى اليوم الثانى لحولة الشيوخ اعادة

فتح اللجان فى اليوم الثانى لحولة الشيوخ اعادة