شكرا لقرائتكم خبر عن فتح اللجان الانتخابية في إعادة الشيوح ببني سويف مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ببني سويف، إن اللجان على مستوى المحافظة تم فتحها في اليوم الثانى من انتخابات الاعادة في مجلس الشيوخ، وبدأت عمليات الاقتراع السرى في الوقت المحدد لها الساعة 9 ص تقريبا مع وجود بعض الفروق بين اللجان في موعد العمل بما لا يضر بحسن سير عملية الانتخاب، مشيرا إلى وجود القضاة في المواعيد ومساعديهم طبقا لما هو مقرر واكتمال الشكل داخل فصول اللجان ووجود الستائر المناسبة للناخبين والكشوف خارج اللجان لتحديد أرقام ولجان الناخبين.

ومن جانبه، شدد المستشار اسامة على سليمان، رئيس لجنة سمسطا الاعدادية بنات لجنة رقم 170 على ضرورة التزام الناخبين بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية وتحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين مع الالتزام بارتداء الكمامات أثناء عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

وكان رئيس المحكمة الابتدائية أعلن أن عدد الناخبين بالمحافظة مليون و875 ألف مواطناً ممن يحق لهم التصويت موزعين على481 مركزاً انتخابيا يضم 532 لجنة انتخابية فرعية بالمراكز السبعة.