شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل لـ «النواب» يطالب بمد فترة التصالح 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم النائب هيثم الحريرى ببيان عاجل للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن مد فترة التصالح 6 أشهر أخرى تنتهى في 30 مارس المقبل. وقال النائب الحريرى في طلبه: نظراً للظروف الاقتصادية للملايين من المصريين الذين يصرخون بسبب قانون التصالح وماحملهم من أعباء مالية لايستطيعون سدادها وأسوة بما قدمت الحكومة أكثر من مرة لتأجيل ضريبة البورصة دعماً للاستثمار والمستثمرين. وأضاف النائب: حتى لانتفاجئ بإنتهاء المدة القانونية للتصالح بدون تقدم الملايين من المصريين للتصالح وماينتج عن ذلك من صعوبة إزالة ملاييين المخالفات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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