شكرا لقرائتكم خبر عن «الميرغني» ناعيا يوسف والي: كان من القيادات المصرية المؤمنة بوحدة وادي النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالسودان ومرشد الختمية، محمد عثمان الميرغني فقيد مصر والسودان والأمة العربية، الدكتور يوسف والي نائب الوزراء المصري الأسبق والأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، الذي وافته المنية في القاهرة.

وعدد الميرغني ماثر الفقيد ووصفه بانه كان جسرا للتواصل السياسي بين السودان ومصر وسخر نفسه وجهده لخدمة العلاقات السودانية المصرية .

واعتبر الميرغني من مقر إقامته في القاهرة، وفاة الدكتور يوسف والي خسارة كبيرة لمصر والسودان والامة العربية.

وقال رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل بالسودان «إن حياة الفقيد كانت حافلة بالعطاء والعلم والفكر في مختلف الميادين محليا ودوليا»، ووصفه بأنه كان من القيادات المصرية المؤمنة بوحدة وادي النيل .

وأضاف الميرغني: «وجدت المعارضة السودانية ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي في الدكتور يوسف والي خير عون وسند في أوقات شديدة الصعوبة خلال سنوات المعارضة ضد الانقاذ التي قادها التجمع الوطني الديمقراطي».

وتابع :«إن والي كان من رموز مصر السياسية ومن أعلامها في مجال الزراعة وقدم علمه وخبرته من أجل تحقيق السلام والحرية والديمقراطية والعدالة في السودان وظلت إسهاماته مستمرة حتي مماته».

وتابع: «إن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومؤسساته ولجانه بداخل السودان وخارجه ينعون إلى الشعب المصري خاصة وللامة العربية والافريقية والعالم عامة فقيد مصر والسودان الدكتور يوسف والي».

Advertisements

وتوجه الميرغني بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد وللشعب المصري الشقيق داعيا الله تعالي ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.إنا لله وانا إليه راجعون.