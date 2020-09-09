شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عامل محارة من برج سكني بمدينة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقي عامل محارة، يدعى «محمد صلاح سلامة» مصرعه إثر سقوطه من الدور الخامس أثناء عمله في برج أمام النيابة الإدارية بالطريق الدائرى بمدينة بنى سويف. واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصى منذ قليل عن طريق الاسعاف جثة هامدة لعامل محارة يبلغ من العمر 42 سنة نتيجة سقوط من برج سكنى اسفل مجمع «رنين» تم التحفظ على جثمان المتوفى في المشرحة لمعاينة النياية وإعطاء أمر بإستخراج تصريح للدفن. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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