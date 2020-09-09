شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية اليوم بجنوب سيناء ونشاط للرياح غرب البلاد والعظمى بالقاهرة 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 84 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح نشطة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط للرياح على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة.

وشهد أمس الثلاثاء، انخفاض طفيف فى الدرجات، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، وكان الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85 % .

كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون متوسطة بجنوب الصعيد .