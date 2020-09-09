شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عودة رحلات الخطوط الجوية الروسية للقاهرة اليوم بعد توقف عدة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت Aeroflot استئناف رحلاتها الدولية إلى القاهرة بداية من اليوم الأربعاء، وذلك بعد توقفها منذ مارس الماضى بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت الخطوط الاثنين الماضى عن جداول رحلاتها لثلاث دول سيتم استئنافها أول سبتمبر وهى مصر ودبي و Male (جزر المالديف).

وستبدأ الرحلات من وإلى القاهرة اعتبارا من غدا 9 سبتمبر وفقا للجدول التالي:

• من مطار موسكو Sheremetyevo إلى مطار القاهرة أيام الاثنين والأربعاء والسبت (رحلة منتظمة رقم SU400).

• رحلات العودة من مطار القاهرة إلى مطار موسكو Sheremetyevo أيام الثلاثاء والخميس والأحد (رحلة منتظمة رقم SU401).

الرحلات من وإلى Male (المالديف) اعتبارا من 10 سبتمبر وفقا للجدول التالي:

• من مطار موسكو Sheremetyevo إلى مطار Male يومي الخميس والأحد (رحلة منتظمة رقم SU0322).

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• رحلات العودة من مطار Male إلى مطار موسكو Sheremetyevo يومي الجمعة والأحد (رحلة منتظمة رقم SU0323).

الرحلات من وإلى دبي اعتبارا من 11 سبتمبر وفقا للجدول التالي:

• من مطار موسكو Sheremetyevo إلى مطار دبي يومي الجمعة والسبت خلال شهر سبتمبر، ثم يومي الجمعة والأحد من أول أكتوبر (رحلة منتظمة رقم SU0522).

• رحلات العودة من مطار دبي إلى مطار موسكو Sheremetyevo يومي السبت والأحد (رحلة منتظمة رقم SU0523).

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية وافقت على طلب السلطات الروسية بتشغيل رحلات جوية بين القاهرة وموسكو لكل من شركة ايروفلوت وشركة مصر للطيران، وذلك بعد فترة توقف دامت لأشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد وتوقف الرحلات الجوية على مستوي العالم بسبب الجائحة.

وقالت مصر للطيران، في بيان صحفي، إنه تم التصريح لإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة لكل من: شركة ايروفلوت، وشركة مصر للطيران، بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة COVID-19 منذ مارس الماضي.