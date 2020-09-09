شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم أول عظة للبابا تواضروس من الكاتدرائية بعد توقف 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قداسة البابا تواضروس الثانى، استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعى اعتبارًا من اليوم الموافق 9 سبتمبر الجارى، ويلقى قداسة البابا عظته بالاجتماع اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد توقف إلقاء العظة من الكاتدرائية قرابة 6 أشهر.

وفى 17 مارس الماضى، قرر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوى بالقاهرة بدون حضور أحد، بدء من الأربعاء 18 مارس وحتى 8 أبريل الماضي على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية، وقد جاء قرار البابا في إطار قرارات الكنيسة، بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية ، للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.

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وبسبب القرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة، لم يتم استئناف عظة الأربعاء فى إبريل، بشكل منتظم، فيما ألقى عدة مرات عظات أون لاين "يوم الأحد" تم إذاعتهاعلى القنوات القبطية، ليعلن مؤخرا استئنافها اليوم الأربعاء من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.