شكرا لقرائتكم خبر عن «غيث الإماراتى» يزور محافظة البحيرة لقراءة الفاتحة للدكتور محمد مشالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أن تقدم مساعدة لشخص فإنك تأسره بكرمك، ولكن أن يرفض شخص ما قد يعتبره الآخرون كرمًا فإنه بدلاً من أن تأسره يأسرك، ويبدو أن هذا هو ما حدث مع الشاب الإماراتى «غيث» مقدم برنامج «قلبى إطمأن» والذى يذاع على فضائية أبوظبى الإماراتية، من خلال علاقته مع الطبيب الراحل الدكتور محمد مشالى، والمعروف باسم «طبيب الغلابة».

يكشف المهندس عمرو محمد مشالى، نجل طبيب الغلابة، أن «غيث» زار منزل الأسرة فى عيد الأضحى الماضى، وطلب الذهاب لزيارة قبر والده الراحل لقراءة الفاتحة والدعاء له، و«توجهنا سويًا إلى ظهر التمساح حيث دفن والدى إلى جوار جدى وجدتى».

وأضاف «مشالى» لمست فى طلبه مشاعر حب صادقة من غيث تجاه والدى الراحل، وخلال الزيارة جدد عرضه بتطوير عيادة والدى الراحل لخدمة المحتاجين، إلا أننا قررنا السير على نفس نهج الوالد بخدمة المحتاجين بنفس أسلوبه.

وأوضح «نجل طبيب الغلابة» خلال زيارة الشاب غيث لقبر والدى، بمركز إيتاى البارود فى محافظة البحيرة وقف كثيرًا من الوقت أمام قبره يدعو له بالرحمة، وقرأ عدد من سور القرآن الكريم والكثير من الدعاء، وعندما انتهى وجدت الدموع توشك أن تتساقط من عينيه تأثرًا، وقبل أن نغادر المكان طلب منى التقاط صور تذكارية إلى جوار قبر والدى.

غيث الإماراتى مقدم برنامج قلبى إطمأن يزور قبر الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة فى مسقط رأسه بقرية ظهر التمساح بمركز إيتاى البارود فى محافظة البحيرة

وكان غيث استضاف الطبيب الراحل الدكتور محمد مشالي في إحدى حلقات برنامجه «قلبي اطمأن»، والتى رفض خلالها عرضًا من مقدم البرنامج بتجديد عيادته القديمة التى تقع في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، ونصحه بالتوجه بالمساعدة إلى الجمعيات الخيرية والتبرع لها.

ونعى «الشاب الإماراتى» الدكتور محمد مشالي، عند وفاته عن عمريناهز 82 عامًا، عبر حسابه على موقع «تويتر» وبقوله:« رحل تاركًا أثرًا طيبًا ومكانًا شاغرًا لمن يريد أن يمشي على دربه ويساعد الغلابة»، وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا من مستخدمى موقع تويتر.

Advertisements

غيث الإماراتى مقدم برنامج قلبى إطمأن يزور قبر الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة فى مسقط رأسه بقرية ظهر التمساح بمركز إيتاى البارود فى محافظة البحيرة