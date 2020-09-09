شكرا لقرائتكم خبر عن ولاده قيصرية للكلبة «بيلا» قبل انفجار الرحم وموتها ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجرى د. عبدالحليم القصبى أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها عملية ولادة قيصرية للكلبة «بيلا» نوع جريفون لإنقاذها من الموت بعد تعثرها في ولادتها وكانت تعاني من طلق لمدة 3 ايام بدون ولادة مما كان يعرضها إلى خطورة انفجار الرحم وموت الأجنة.

وقال د. القصبى ان صاحبة الحالة تابعت بالمركز الخاص بالحيوانات الاليفة ببنها معه لمدة 3 ايام متتالية وكان يتم الكشف على «بيلا» عن طريق الاشعة التليفزيونية «السونار» عقب ظهور اعراض الولادة وفى اليوم الرابع تم اجراء العملية بنجاح وتم تعديل وضع الرحم لوضعه الطبيعى حيث تم تجهيز غرفة العمليات بالمركز وتعقيم الاجهزة وفحص الحالة وقياس نبضها والاجنه وتم تخديرها للتدخل الجراحي.

وأضاف أن العملية استغرقت 30 دقيقة عبر فتح عضلات البطن والرحم وتم إخراج 5 «3ذكور وأنثتان» وبصحة جيدة وجرى انقاذها والاجنة من الموت. واكد ان العملية القيصيرية للكلبة «بيلا» تمت بنجاح وأن صحتها والجراوى الخمسة بحالة ممتازة. موضحا ان حالتها مستقرة تماما وبدأت تتعافى وتتناول طعامها.

ولاده قيصرية للكلبه "بيلا " قبل انفجار الرحم

ولاده قيصرية للكلبه "بيلا " قبل انفجار الرحم