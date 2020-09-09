شكرا لقرائتكم خبر عن 14 معلومة عن تاريخ الطائفة المارونية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الطائفة المارونية فى مصر، من الطوائف المنتشرة والتى تتبع الكنيسة الكاثوليكية تحت رئاسة بابا الفاتيكان، ولها في مصر 6 إيبارشيات في عدة محافظات .

ويقدم لكم ”الخليج 365” 14 معلومة عن الطائفة المارونية:

1. الطائفة المارونية في مصر هي جزء من الكنيسة الكاثوليكية في العالم، وتعترف بسلطة بابا الفاتيكان عليها.

2. ومقر الكنسية المارونية في بكركى بلبنان ولها بطريركها الخاص وأساقفتها.

3. ومؤسس الكنيسة البطريرك يوحنا مارون عام 685 ميلادية في شمالى سوريا.

4. توجه الراهب السرياني يوحنا مارون برفقة عدد من اتباعه إلى جبل لبنان ليؤسسوا نواة الكنيسة المارونية بلبنان.

5. البطريرك الحالى للكنسية المارونية، هو البطريرك بشارة الراعى وهو البطريرك الـ77 .

6. يشغل المارونيون حيزًا كبيرًا داخل العائلات المسيحية الموجودة في مصر حاليا، ولها كنائسها ومؤسساتها التعليمية والعلاجية كالمستشفيات، والخدمات الأخرى التى تقدم للعائلة المارونية وللمجتمع المصرى والعربى والشرق أوسطي.

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7- أخذت الكنيسة المارونية اسمها من مؤسسها، القديس مارون عاشوا على جبل بالقرب من أفاميا في سوريا الحالية. في عــام 452 أنشأ تلاميذه ديرًا بالقرب من قبره وتبعوا بطريرك أنطاكيا، ثم انتقل جماعة مارون إلى منطقة داخلية أكثر في لبنــان. في القرن السابع، تم الاعتراف بالموارنة كمجتمع ديني.

8. تاريخ وجود الموارنة في مصر يبدأ في القرن الـ16 أي حوالي منذ 500 سنة من بداية 1700 ، كان هنالك هجرة من لبنان إلى مصر.

9. تم تعيين أول مطران رسمى للكنيسة المارونية في مصر، النائب البطريركى المطران يوسف دريان سنة 1905.

10. وفي مصر ست رعايا - إيبارشيات - وهى سانت تريز فى بورسعيد تأسست عام 1859، وسانت تريز بالإسكندرية تأسست عام 1867، ومار جرجس بشبرا عام 1881، وكاتدرائية مار يوسف – المطرانية المارونية بالظاهر 1908، ومار مارون بمصر الجديدة عام 1916، وسانت تريز في الإسماعيلية1939.

11. عدد الإيبارشيات الخاصة بالكنيسة المارونية في العالم 27 إيبارشية.

12. من ضمن لوائح وقوانين الكنيسة وشروط الانضمام إليها أن تنضم الزوجة إلى طائفة الموارنة التى ينتمى إليها زوجها، يعقد زواجهما في الكنيسة المارونية وعماد أولادهما حسب طقوس الكنيسة المارونية.

13. والمجمع المقدس للكنيسة المارونية هو السلطة التشريعية في الكنيسة المارونية كما يمارس السلطة التنفيذية بعدد من القضايا، وتناط به مهام هامة للغاية مثل انتخاب البطريرك وانتخاب الأساقفة للأبرشيات الشاغلة.

14. لم تعرف الكنيسة المارونية في تاريخها مجمعًا مقدسًا أو سينودس بالمعنى الشائع للكلمة وكما كان منتشرة في كنائس أخرى، قبل المجمع اللبناني الذي انعقد عام 1736ـ ويتبع النظام الداخلي الخاص بالكنائس الكاثوليكية الشرقية، وينبثق عنه عدد من اللجان والمؤسسات الفرعية لعل أشهرها هو مجلس المطارنة الموارنة.