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شكرا لقرائتكم خبر عن أيام حضور الطلاب في العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، للإعلان عن خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد والذي قرر بدايته في 17/10/2020، للمدارس والجامعات المصرية، ومن أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الكشف عن حضور الطلاب في المدارس للعام الدراسي الجديد 2020-2021
أيام حضور الطلاب للعام الدراسي الجديد
تم إعداد عدد هائل من أدوات التعلم لكافة المراحل هذا العام
كل مدرسة خلال العام الدراسي القادم سيصبح لها جدول خاص ينظم حضور الطلاب والأنشطة التعليمية في المنزل
سيتم نشر المنهج التعليمي لبعض المراحل الابتدائية على القنوات التعليمية والمنصات الرقمية
المرحلة الإعدادية ستشهد حضور الطلاب يومين فقط خلال الأسبوع مع استكمال شرح المناهج من خلال القنوات التعليمية والمنصات الرقمية
الثانوية العامة ستشهد حضور الطلاب يومين فقط خلال الأسبوع
الثانوية العامة في ثوبها الجديد ستشهد وضع الامتحانات وتصحيحها إلكترونيا دون تدخل بشري
سيتم تنظيم امتحانات الثانوية العامة على جولتين خلال العام الدراسي الجديد لإعطاء فرصة أكبر للطلاب
نعمل على تدشين كتب تفاعلية لجميع المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد
سيتم تطبيق نظام الحضور والغياب خلال العام الدراسي الجديد
التربية الرياضية مادة رسوب ونجاح خلال سنوات النقل في العام الدراسي الجديد
سيتم التوسع في إنشاء القنوات التعليمية لتغطية مناهج كافة المراحل
القنوات التعليمية متاحة بشكل مجاني لكافة الطلاب.. وهناك خدمات إلكترونية اختيارية سيتم تقديمها للطلاب بمقابل مادي
نظام مجموعات التقوية الجديد يتيح للطلاب الحضور في أي مدرسة أو مجموعة يريدها الطالب دون أي قيود
العام الدراسي الجديد هو عام “العودة إلى المدرسة ومكافأة المعلم وضبط الجودة”
نعمل على تحسين المنتج التعليمي من خلال تنمية الموارد ودعم المعلم.
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