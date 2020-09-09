شكرا لقرائتكم خبر عن أيام حضور الطلاب في العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، للإعلان عن خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد والذي قرر بدايته في 17/10/2020، للمدارس والجامعات المصرية، ومن أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الكشف عن حضور الطلاب في المدارس للعام الدراسي الجديد 2020-2021

أيام حضور الطلاب للعام الدراسي الجديد

أيام حضور الطلاب للعام الدراسي الجديد

تم إعداد عدد هائل من أدوات التعلم لكافة المراحل هذا العام

كل مدرسة خلال العام الدراسي القادم سيصبح لها جدول خاص ينظم حضور الطلاب والأنشطة التعليمية في المنزل

سيتم نشر المنهج التعليمي لبعض المراحل الابتدائية على القنوات التعليمية والمنصات الرقمية

المرحلة الإعدادية ستشهد حضور الطلاب يومين فقط خلال الأسبوع مع استكمال شرح المناهج من خلال القنوات التعليمية والمنصات الرقمية

الثانوية العامة ستشهد حضور الطلاب يومين فقط خلال الأسبوع

الثانوية العامة في ثوبها الجديد ستشهد وضع الامتحانات وتصحيحها إلكترونيا دون تدخل بشري

سيتم تنظيم امتحانات الثانوية العامة على جولتين خلال العام الدراسي الجديد لإعطاء فرصة أكبر للطلاب

نعمل على تدشين كتب تفاعلية لجميع المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد

سيتم تطبيق نظام الحضور والغياب خلال العام الدراسي الجديد

التربية الرياضية مادة رسوب ونجاح خلال سنوات النقل في العام الدراسي الجديد

سيتم التوسع في إنشاء القنوات التعليمية لتغطية مناهج كافة المراحل

القنوات التعليمية متاحة بشكل مجاني لكافة الطلاب.. وهناك خدمات إلكترونية اختيارية سيتم تقديمها للطلاب بمقابل مادي

نظام مجموعات التقوية الجديد يتيح للطلاب الحضور في أي مدرسة أو مجموعة يريدها الطالب دون أي قيود

العام الدراسي الجديد هو عام “العودة إلى المدرسة ومكافأة المعلم وضبط الجودة”

نعمل على تحسين المنتج التعليمي من خلال تنمية الموارد ودعم المعلم.