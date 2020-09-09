شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة السياحة بمستقبل وطن» تناقش «البينية العربية» أون لاين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام إدريس أمين لجنة شؤون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن، أن الأمانة تنظم الأربعاء ندوة ناقشيه بعنوان «القارة العربية وسياحة بينية بلا حدود» وذلك بالتعاون مع لجنة التدريب بالحزب برئاسة هشام وهبه وبمشاركة من النائب مجدي بيومي رئيس لجنة السياحة والآثار بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن .

و أضاف «إدريس» في بيان صحفي، الثلاثاء، أن هناك عدد من الخبراء والقامات الكبير في شؤون السياحة تشارك في الندوة عن بعد من خلال تطبيق زووم، موضحا أن أهم النقاط التي سوف يتم النقاش بها أ أمانة شؤون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة برئاسة أمينها «هشام إدريس»، عن تقديرها وإعتزازها بجميع القامات الخبراء السياحيين من كافة أنحاء الوطن العربى المشاركين الفيديو كونفرانس وبتطبيق زووم اليوم الأربعاء 9 سبتمبر الجارى، وتضم النقاشات كل من عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، وهشام زعزوع وزير السياحة السابق ،

تيجانى حداد، وزير السياحة التونسى الأسبق، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والكتاب السياحيين Fijet، الدكتور سعيد البطوطي، أستاذ اقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت بألمانيا، المستشار الإقتصادى لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، نائب رئيس مجلس أمناء المركز العربى للإعلام السياحى ( ألمانيا )..

صلاح غريبة، مؤسس ورئيس منظمة السياحة السودانية وخبير في الإعلام السياحي. (السودان)

الدكتور سلطان اليحيائي الكاتب المتخصص في السياحة العربية بصحيفة الوطن العمانية ورئيس المركز العماني للإعلام السياحي ( عمان )

الدكتور حفيظ وشاك، عضو البرلمان المغربي، المدير الإقليمي للسياحة في اقليم فاس ( المغرب).

خالد الكيلاني، عضوهئية تنشيط السياحة الأردنية

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الدكتور عادل المصري، ، المستشار السياحى بكل من الهند وجنوب أفريقيا وفرنسا الأسبق بهيئة تنشيط، احمد المري هيئه تنشيط دبي .