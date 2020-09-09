شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 47 عامًا.. إطلاق اسم شهيد حرب أكتوبر على مدرسة بمسقط رأسه في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة فى إجتماعه الأخير برئاسة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على إطلاق اسم الشهيد رقيب عبد الحميد مرسى حسن عبده، شهيد العمليات الحربية فى عام 1973، حرب أكتوبر، على مدرسة كوم زمرن الثانوية بمركز الدلنجات.

كما وافق على إطلاق الشهيد عقيد أ .ح رامى محمد حسنين، على كوبرى المشاة الجديد المار أعلى السكة الحديد بمسقط رأسه فى مدينة إيتاى البارود، وكان الشهيد يتولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء واستشهد فى أكتوبر من عام 2016 خلال تفجير عبوة ناسفة زرعها ارهابيون أثنار مرور سيارة مدرعة كان يستقلها الشهيد بمنطقة الشيخ زويد فى شمال سيناء.

ووافق المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة أيضًأ إطلاق اسم الشهيد لبيب محمد أبو السعد، على مدرسة محلة الأمير الإبتدائية بمسقط رأسه بقرية محلة الأمير بمركز رشيد، واستشهد «لبيب» خلال التصدى لهجوم إرهابى على كمين كرم القواديس بالعريش فى شمال سيناء ضمن 6 من رجال القوات المسلحة فى شهر أكتوبر من عام 2017.

بعد 47 عامًا.. إطلاق اسم شهيد حرب أكتوبر على مدرسة بمسقط رأسه فى البحيرة