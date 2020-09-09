شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: حملات للتوعية بـ«قانون التصالح الجديد».. ويمكن استقبال الطلبات لـ«منتصف الليل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف حملات توعية المواطنين بالاستفادة من المهلة تنفيذ قانون التصالح الجديد، لتحقيق الاستقرار والأمن لمواطنى المحافظة، إنهاء كافة المشاكل والنزاعات بخصوص مخالفات البناء، مؤكدًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعتبر فرصة لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح بعد سداد مبلغ جدية التصالح.

محافظ البحيرة: 111 ألف طلب تقنين مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع متابعة الموقف الحالى لطلبات تقنين الأوضاع والتصالح على المبانى المخالفة، وفقًا لقانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، والذى تم تعديله بالقانون ١ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور المهندس حازم الأشمونى، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد، والمهندس حمدى الخولى، نقيب مهندسى البحيرة، وأيضًا منسق عام القانون بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم، ومديرى الإدارات الهندسية، ومسئولى حمايه الأراضي فى جميع مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ على استمرار العمل فى المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء طوال أيام الاسبوع، وفى أيام العطلات الرسمية، والعمل فترة المسائية، مشيرًا إلى إمكانية أن يستمر العمل إلى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر مع زيادة أعداد المتقدمين، وزيادة عدد العاملين فى المراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين الأوضاع.

محافظ البحيرة: 111 ألف طلب تقنين مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد

وناشد «آمنة» المواطنين المخالفين بسرعة تقنين أوضاعهم وتقديم الطلبات وسداد مبلغ جدية التصالح قبل انتهاء الفترة المحددة فى ٣٠ سبتمبر الجارى،، للحفاظ على الثروة العقارية وإنهاء المنازعات القضائية المتعلقه بمخالفات البناء، والحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى، مشددًا على سرعة تشكيل اللجان الفنية ولجان التظلمات وسرعة البت فى الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع.

محافظ البحيرة: 111 ألف طلب تقنين مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد