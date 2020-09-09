شكرا لقرائتكم خبر عن 284 مقعدا لصالح القوائم الأربعة لانتخابات النواب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العد التنازلى لإجراء انتخابات مجلس النواب للدورة البرلمانية لـ 2021، وكان مجلس النواب قد حسم "تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات النواب وفق النظام الانتخابى الجديد والذى جاء مناصفة بين القائمة والفردى، وذلك قبل رفعه لدور الانعقاد الحالى، وحسب القانون الذى أقره مجلس النواب قبل رفع دور انعقاده الحالى فالقوائم والتى يمثل فيها 284 نائبا مقسمة لـ4 دوائر انتخابية .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يقضى بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ونرصد تفاصيل هذا التقسيم وعدد المقاعد لكل دائرة :

1- دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا: (100 مقعد) تضم 6 محافظات.

مقرها: مديرية أمن القاهرة.

مكوناتها: محافظة القاهرة (31) مقعد، محافظة القليوبية (14) مقعد، محافظة الدقهلية (17) مقعد، محافظة المنوفية (13) مقعد، محافظة الغربية (16) مقعد، محافظة كفر الشيخ (9) مقاعد.

2- دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد: (100 مقعد) تضم 11 محافظة.

مقرها: مديرية أمن الجيزة.

مكوناتها: محافظة الجيزة (23) مقعد، محافظة الفيوم (9) مقاعد، محافظة بنى سويف (8 مقاعد)، محافظة المنيا (14) مقعد، محافظة أسيوط (11) مقعد، محافظة الوادى الجديد (2) مقعد، محافظة سوهاج (13) مقعد، محافظة قنا (9) مقاعد، محافظة الأقصر (4) مقاعد، محافظة أسوان (4) مقاعد، محافظة البحر الأحمر (3) مقاعد.

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3- دائرة قطاع شرق الدلتا: (42 مقعد) تضم 7 محافظات.

مقرها: مديرية أمن الشرقية.

مكوناتها: محافظة الشرقية (21) مقعد، محافظة دميا (6) مقاعد، محافظة بورسعيد (2) مقعد، محافظة الإسماعلية (4) مقاعد، محافظة السويس (2) مقعد، محافظة شمال سيناء (5) مقاعد، محافظة جنوب سيناء (2) مقعد.

4- دائرة قطاع غرب الدلتا: (42 مقعد) وتضم 3 محافظات.

مقرها: مديرية أمن الإسكندرية.

مكوناتها: محافظة الإسكندرية (18 مقعد)، محافظة البحيرة (20 مقعد)، محافظة مطروح (4 مقاعد).