اليوم.. الحكم على متهمين اثنين في قضية "أحداث أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

كانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

جدير بالذكر أنه فى غضون شهر أغسطس من عام 2013 شهدت محافظة الجيزة العديد من أحداث الشغب، أبرزها اقتحام مركز شرطة كرداسة والتى استشهد فيها مأمور المركز ونائبه العميد عامر عبد المقصود و12 آخرين، وشهد ميدان الجيزة اعتصام أنصار الإخوان والذى فض فى 14 أغسطس من نفس العام، وأحداث شغب شارع البحر الأعظم الذى حكم فيه على قيادات الإخوان بأحكام بالمشدد والبراءة، وأحداث حرق نقطة شرطة المنيب التى حكم فيها والتى حكم فيها بأحكام ما بين المشدد والبراءة، وأحداث الطالبية بالهرم والتى حكم فيها على المتهمين بالسجن، وأحداث شغب الدقى والتى حكم فيها على المتهمين بأحكام ما بين المشدد والبراءة.