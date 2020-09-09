السفر والمعاشات.. أسباب حرمان بعض المرشدين السياحيين من صرف مبلغ ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أشاد مصطفى رفاعي، نقيب المرشدين السياحيين بالأقصر، بقرار الحكومة لدعم المرشدين السياحيين، موضحًا أن عدد المستفيدين بالأقصر يبلغ نحو 4800 مرشد مسجلين بالوزارة.

وقال رفاعي، في تصريح أدلى به لمصراوي، إن عدد المرشدين المسجلين بوزارة السياحة والآثار يبلع أكثر من 18 ألف مرشد سياحي على مستوى الجمهورية، وبلغ من استحق الدعم نحو 12 ألفًا و424 مرشدًا.

وأوضح أن أسماء المستحقين موجودة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ويصرفون الدعم من خلال مكاتب البريد، بواقع 1000 جنيه وذلك ببطاقة الرقم القومي وصورتين ضوئيتين منها، على دفعتين على أن تكون الدفعة الثانية في أكتوبر المقبل قبلها ويعلن قبلها بأيام قليلة.

وكشف رفاعي، عن أسباب استبعاد باقي المرشدين وعدم استحقاقهم للدعم الاستثنائي، موضحاً أن ذلك نتيجة أن منهم من حفظ الكارنيه وسافر للخارج، ومنهم من كان لديه وظيفة وعاد إليها، ومنهم من خرج على جدول المعاشات، مؤكدًا أن الاستحقاق ليس له علاقة بسداد التأمينات.

وتابع: "المبلغ المعلن متواضع لكنه معقول معنويا في ظل ظروف الدولة وقدراتها، وعلى مدار الشهرين يبلغ الصرف الإجمالي تقريبًا نحو 25 مليون جنيه وهو مرهق على الدولة".

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من ناحيته، طالب بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، بزيادة دعم المرشدين، ووضع خطة لإدارة الأزمات، وتوقيع اتفاقية بين الجهات المعنية للنظر في قانون الإرشاد السياحي وتعديله فيما يخص التأمينات.

وأوضح أبوطالب، لمصراوي، أن الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، جعلت بعض المرشدين السياحيين في البحر الأحمر، يذهبون إلى العمل بالتدريس والبعض الآخر امتهن مهن أخرى.

وأشار إلى أن عدد المرشدين السياحيين المستحقين في البحر الأحمر يبلغ نحو 1200 مرشد مسجلين بالوزارة، ومقيدين ولدهم كارنيه النقابة ومسددين التأمينات والضرائب، وهم في مناطق مرسى علم وسفاجا والغردقة، لافتًا إلى أن زيادة الضرائب تعيق مسيرة المرشدين السياحيين.

وتابع أبوطالب: "قيمة المرشد مهمة في السياحة، وفهم الدولة للسياحة عموما يحتاج إلى نفس عميق للتفكير في مكونات السياحة كون المرشد عمل عام وحر، ومع الأسف المرشد مقيد في التأمينات بأنه صاحب منشأة وده ضرنا كتير جدًا، لأنه لا يملك ذلك بل هو مسمى فقط".

وبدأ نحو 12 ألفًا و424 مرشدًا سياحيًا، اليوم الثلاثاء، في صرف الدعم الاستثنائي بقيمة 500 جنيه لكل منهم لمدة 4 أشهر، من مكاتب البريد، وذلك لتخفيف تداعيات أزمة جائحة كورونا.

ويستفيد من الدعم، جميع المرشدين السياحيين المسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار ويحملون ترخيص الوزارة ونقابة المرشدين السياحيين.​