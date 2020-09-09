مصر | بعد سقوطها في "ترعة".. قوة أمنية تنقذ سيدة من الموت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد سقوطها في "ترعة".. قوة أمنية تنقذ سيدة من الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية من إنقاذ إحدى السيدات ونجلتها، إثر استغاثتهما لسقوطهما بالمجرى المائي لإحدى الترع بجوار أحد الارتكازات الأمنية بدائرة مركز المنيا.

كانت سيدة انزلقت قدم السيدة أثناء سيرها بجوار المجرى المائي للترعة وسقطت داخله، فقامت نجلتها بالقفز خلفها لمحاولة إنقاذها فجرفهما التيار، ووجها الشكر لرجال الشرطة لسرعة إنقاذهما.

في سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية من إزالة مزرعة أقامها أحد الأشخاص، أعلى سطح عقار بمنزله في منطقة المقطم.

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كان منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن إقامة أحد الأشخاص لمزرعة سمكية أعلى سطح منزله بمنطقة المقطم، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية من إزالة المزرعة المشار إليها، وتبين أنها (3) أحواض سمكية بالطوب الأحمر.

وفي وقت سابق، نفى مصدر أمني ما بثه أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من مشاركة، تضمنت الادعاء بوقف حملات الإزالة بمحافظتي "بورسعيد – السويس"، نتيجة اعتراض الأهالي للقوات والمعدات، واستشهاد أربعة من قوات الأمن بمحافظة أسيوط على يد صاحب عقار أثناء تنفيذ قرار الإزالة.

وأكد المصدر، أن ما تم بثه في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، ويأتي في إطار بث الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأي العام.