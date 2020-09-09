شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: درجة الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 35 والمحسوسة 37 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية ليوم الأربعاء وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40 .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة غداً الأربعاء.

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 35 24 37 26 الاسكندرية 31 25 34 27 وادي النطرون 33 24 35 27 طنطا 34 24 36 27 شبين الكوم 34 24 36 27 دمنهور 32 25 34 29 بلطيم 31 25 34 29 مطروح 30 23 32 26 السلوم 31 24 34 27 سيوة 36 22 38 23 بورسعيد 31 26 34 30 دمياط 30 25 32 29 الزقازيق 34 24 36 27 المنصورة 34 24 35 26 الإسماعيلية 36 23 39 26 السويس 36 24 39 27 العريش 32 22 35 25 رفح 32 22 35 25 رأس سدر 35 26 38 30 نخل 36 21 38 22 نويبع 39 Advertisements 30 42 35 طابا 37 26 40 30 كاترين 36 22 38 23 الطور 35 27 37 31 شرم الشيخ 40 31 44 36 الغردقة 38 30 41 34 مرسى علم 38 29 41 33 الفيوم 36 24 38 26 بني سويف 37 24 39 26 المنيا 37 24 38 26 أسيوط 38 23 39 25 سوهاج 39 27 40 29 قنا 43 28 45 29 الأقصر 43 29 45 30 أسوان 44 31 46 32 ادفو 44 30 45 32 أبوسمبل 41 31 42 32 الوادي الجديد 42 28 43 29 شلاتين 39 29 42 33 أبورماد 38 29 39 32 حلايب 35 30 36 33 رأس حدربة 35 30 36 33