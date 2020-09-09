شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي ظهر الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على فتح مصلى السيدات لأداء السيدات للصلاة به اعتبارا من ظهر الثلاثاء المقبل ١٥ سبتمبر الجاري أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، على أن يفتح المصلى قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق ، مع التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد .

كما تم التأكيد على عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها وقصر الأمر على أداء الصلاة ، مع عدم فتح دورات السيدات ، و بذات الضوابط التي تقام بها الصلوات بمصلى السيدات بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها .

جاء ذلك بناء على بناء على الجدول الذي قدمته واعظات الأوقاف للإشراف على إقامة الصلوات بمصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس .