شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يتفقد خط الوجه القبلي بموتور الهيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقّد المهندس أشرف رسلان – رئيس هيئة السكة الحديد، مواقع العمل على خط القاهرة/ أسوان في المسافة ما بين القاهرة وسمالوط بمحافظة المنيا. وقال بيان السكة الحديد ان الغرض من الجولة هو متابعة التوجيهات والملاحظات التي وجهها خلال زيارته التي قام بها الاسبوع الماضي. بدأت الجولة بتفقّد محطة القاهرة وشدد خلالها رئيس الهيئة على نظافة مدخل محطة القاهرة وعمل محاضر للأهالي المخالفين لتعليمات الهيئة المُلقين للمخلفات على جانبي السكك. وشدد في نهاية الجولة علي اتباع الاجراءات الاحترازية اثناء العمل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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