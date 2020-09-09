شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان جمال يوسف في وسط أسرته بعد مرضه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، الصورة الأولى للفنان جمال يوسف، بعد إصابته مؤخرًا بسرطان البلعوم.

وظهر «يوسف» في إحدى الصور وسط أسرته من داخل منزله.

وينتطر الفنان جمال يوسف، إجراء مسح ذري نهاية الشهر الجاري، بعد انتهائه من جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي.

وأشار جمال يوسف في تسجيل صوتي له، أنه اكتشف المرض في شهر أبريل الماضى وقال: «بدأت أشعر بآلام في الغدة الليمفاوية والدكتور قال لى أعمل عينة وذلك في شهر 4، وخرجت نتجية العينة في شهر 5 واكتشفت إصابتى بورم في الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفى».

وأضاف «يوسف» أنه خضع للعديد من جلسات الكيماوي إلى جانب 35 جلسة إشعاع، كما وجه الشكر لنقيب الممثلين أشرف زكي، وأستاذه محمد صبحي، وأيضا الفنانة وفاء عامر، على دعمهم ومؤازرتهم له خلال الفترة الماضية.

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الفنان جمال يوسف في وسط أسرته بعد مرضه

الفنان جمال يوسف في وسط أسرته بعد مرضه