شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التحويل ونقل القيد بالمعهد الفنى للتمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مكتب التحويلات المركزي بجامعة عين شمس، تلقي طلبات التحويل من التاسعة والنصف صباحا وحتى الخميس الموافق 22 من أكتوبر 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

وينشر ”الخليج 365” شروط التحويل ونقل القيد بالمعهد الفنى للتمريض التابع لكلية التمريض جامعة عين شمس:

أولاً : نقل القيد : - حصول الطالب/ الطالبة على الحد الأدنى للقبول بالمعهد .

- أن يكون الطالب/ الطالبة مستوفيا لشروط التوزيع الجغرافى .

- الا يزيد عدد المحولين/ المحولات عن 5% من أعداد المرشحين المقبولين مع ضرورة إجتياز الإختبار الشخصى عن العام الجامعى 2020/2021 وأن يقفل باب التحويل بمجرد إستكمال العدد المطلوب.

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- استبعاد الطالب/ الطالبة الذين لديهم اعاقات جسدية .



ثانياً: الفرق الأعلى : ثانياً: الفرق الأعلى : 1- أن يكون تابع للتوزيع الجغرافى للمعهد.

2- عدم قبول التحويل بعد مضي شهر من بدء الدراسة.

3- عدم قبول التحويل بالفرقة الثانية.

ويستمر العمل بمكتب التحويلات المركزي بمقر مبنى الامتحانات من التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، مع مراعاة الشروط المعلنة بمكتب التحويلات المركزية لكل كلية، ويتم تقديم الأوراق مباشرة لمكتب التحويلات المركزية بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد.

وأكدت إدارة الجامعة ضرورة اتخاذ المترددين على مكنب التحويلات لكل التدابير الاحترازية أثناء التقديم من حيث ارتداء الكمامة الصحية، وحضور الطالب بشخصه فقط، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.