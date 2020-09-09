شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة يعلق على الاحتياطات الصحية لعودة المدارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التربية والتعليم، حريصة على حياة وسلامة الطلاب خلال الدراسة مثل أبنائهم تماماً، مشيراً إلى أنها وضعت خطة دقيقة تمت دراستها بعناية شديدة، وتابع: "خطة مثالية ووقائية وعلينا أن نساعد في تنفيذها".
وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، أن الوقاية واتباع التعليمات أقوى شيء في مواجهة فيروس كورونا، مناشداً الجميع عدم التخلي عن الإجراءات الصحية، منوهاً أنه في حال التوصل إلى تطعيم ضد كورونا سيتطلب الأمر بعض الوقت حتى يكون متاحاً بشكل كامل للجميع، وتابع: "لن يكون قبل شتاء 2021". وأكد "تاج الدين" أن الدولة المصرية تتواصل مع جميع المؤسسات العالمية لتوفير نسبة مناسبة من لقاح كورونا.
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